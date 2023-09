Ärztliche Versorgung für Tiere an Wochenenden

Ende März war die Notversorgung eingestellt worden. Ein unhaltbarer Zustand, denn die nächste Tierklinik befindet sich in Graz. Das Tierschutz-Kompetenzzentrum (TiKo) startete deshalb eine Unterschriftenaktion, damit Tierärzte in der Nacht und an Wochenenden verfügbar sind. Auch der Gemeinderat hat sich für eine Notversorgung ausgesprochen.