Carmen Geiss: Kampfansage nach brutalem Überfall

Es ist ein lauer Frühsommerabend, der das Leben von Robert und Carmen Geiss für immer verändern wird. In der letzten Woche wurde das Promipaar in seiner Villa in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier vermummte Männer drangen in das Anwesen ein, bedrohten die beiden mit einer Waffe, würgten und verletzten die 60-Jährige am Hals.