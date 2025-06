Tausende Kunststoffscheiben an Stränden angespült

Die Scheiben schwedischer Produktion werden in Kläranlagen verwendet. Ihre Anwesenheit im Meer weist auf eine Fehlfunktion in einer Anlage hin. Das erstmalige Auftauchen zu Jahresbeginn an den Stränden von Rosolina in der norditalienischen Provinz Rovigo und jetzt sogar im süditalienischen Apulien stützt die Vermutung, dass die Scheiben von einer Kläranlage entlang des Flusses Etsch in Norditalien in die Adria geraten sein könnten.