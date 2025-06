NATO-Gipfel kürzer, um Trump nicht zu langweilen

Auf dem Gipfel soll jetzt ein Vorschlag des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte diskutiert werden, dass die Militärausgaben ab 2032 mindestens 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen sollen. 1,5 Prozent sollen außerdem für verteidigungsrelevante Infrastruktur ausgegeben werden. Gegenwind dazu kommt etwa von Spanien. Eine solche Verpflichtung wäre „nicht nur unvernünftig, sondern auch kontraproduktiv“, kritisierte der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez in einem Brief an Rutte.