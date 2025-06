Armeniens Regierungschef in die Türkei gereist

Seit Erstem Weltkrieg angespanntes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Armenien und der Türkei ist historisch extrem belastet. Ankara weigert sich bisher, die Massaker an Armeniern durch osmanische Truppen im Ersten Weltkrieg als Völkermord anzuerkennen. Anfang des Jahres kündigte Paschinjan an, Armenien werde seinen Einsatz für die internationale Anerkennung des Massakers 1915 als Völkermord einstellen – ein wichtiges Zugeständnis an die Türkei, das in Armenien auf breite Kritik stieß.