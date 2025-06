„Ich mache den Sport, um der Beste zu sein!“

Was ist deine Lieblingsfarbe? „Grün.“ Was isst du am liebsten? „Eine gute Pizza“. Und was ist dein Lieblingsgetränk? „Kinderfreundlich würde ich jetzt mal Limonade sagen.“ Ja, Lukas Feurstein stellte sich am Dienstag tapfer dem Fragenhagel einiger Kinder, sorgte beim Termin seines Kopfsponsors FIDUNA im niederösterreichischen Neunkirchen für Lacher.