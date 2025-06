Zigaretten gegen Race Across America getauscht

Eine Packung Zigaretten rauchte er früher täglich, bis ihm der Schwiegervater vor 13 Jahren ein Rad in die Hand drückte. Nun ließ Philipp Kaider in der Casino-Stadt Atlantic City „weißen Rauch“ aufsteigen – nach 8 Tagen 22 Stunden und 32 Minuten war es vollbracht: Der Wolkersdorfer gewann das legendäre Race Across America! Dabei wurde der 39-Jährige ins Ziel an der US-Ostküste gespült...