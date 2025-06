Österreichs Wasserqualität hat sich verschlechtert

In Österreich hatten nur 1,5 Prozent der untersuchten Seen und Flüsse eine mangelhafte Wasserqualität. Im Allgemeinen ist laut dem Bericht die Qualität von Küstenbadegewässern besser als die von Flüssen und Seen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Umweltagentur regten daher an, bei Bedarf Infrastruktur zu nutzen, um Regenwasser und unbehandeltes Abwasser zu speichern. Für die Ergebnisse wurden unter anderem Indikatoren für fäkale Verunreinigungen wie Kolibakterien und intestinale Enterokokken berücksichtigt, da diese ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Chemische Schadstoffe wurden hingegen nicht erfasst.



So haben die EU-Länder im Bericht abgeschnitten: