Neuer Zuschuss für Projekt mit großer Wirkung

Beschluss am Montag

Die zusätzlichen Mittel betragen seitens des Landes OÖ insgesamt 0,8 Millionen Euro. Darin enthalten ist auch die Finanzierung einer Evaluierung von ökonomischen und gesellschaftlichen Wirkungen des Mega-Projekts. Am Montag wird der entsprechende Antrag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen, dann soll am 16. November der Beschluss im Landtag folgen.