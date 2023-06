„Die Kulturhauptstadt ist auf dem Weg“

Dreitägiges Event

Die Eröffnung wird von 19. bis 21. Jänner zelebriert, u.a. mit der Oper „Eine Frau, die weiß, was sie will“ des österreichisch-jüdischen Komponisten Oscar Straus. Auch die zentrale Ausstellung „salz\wasser\holz&kunst“ im ehemaligen Sudhaus in Bad Ischl wird eröffnet. Sie beschäftigt sich mit diesen für die gesamte Region wichtigen Rohstoffen in Objekten, Film- und Fotoarbeiten sowie Installationen.