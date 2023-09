Ai Weiwei im Kaiserpark mit neuen Werken

Hallstatt-Kultur wird noch internationaler

Weidinger betont, dass die oberösterreichische Landes-Kultur GmbH weitere Projekte bei Salzkammergut 2024 , teils mit großen Partnern, durchführt. So entwickelt man gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum Wien (NHM) ein Symposion zur Hallstatt-Kultur (Ältere Eisenzeit), auch die Academy of Ceramics der Gmundner Keramik ist Teil der Aktivitäten. Und: Das Marmorschlössl in Ischl bekommt volle Aufmerksamkeit.