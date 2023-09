Granate bei Umbau eines Hauses in Tirol entdeckt

Mörsergranate am Dachboden

Bereits im Mai wurde die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Osttirol fündig. Ein 95-jähriger Einheimischer hatte in seiner Wohnung eine Mörsergranate aus dem Ersten Weltkrieg am Dachboden gelagert. Die Granate wurde damals vom Entminungsdienst der Polizei geöffnet und als ungefährlicher Kriegsschrott klassifiziert.