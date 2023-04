So viele Kriegsrelikte wurden in Tirol entdeckt

300-Kilo-Fliegerbombe in Lienz war „Spitzenreiter“

In Sachen Gewicht ist Lienz Sieger. Dort wurde eine Fliegerbombe mit 300 Kilogramm ungefährlich gemacht. „Kleinere Funde von Weltkriegsrelikten wie einzelne Hand-, Werfer- und Panzergranaten gab es in Imst, Reutte und Schwaz“, schließt der Sprecher.