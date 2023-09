Ferienverkürzung, Tempo 100 und Klimaaktivisten

„Ich werbe erneut um das Vertrauen der Linzer SPÖ-Mitglieder und hoffe auf große Beteiligung und ein gutes Ergebnis“, so der Bürgermeister zu seiner Vorsitzkandidatur. Für die Mitgliederbefragung entschied sich der Vorstand der SPÖ Linz im Rahmen seiner Sommerklausur. „Wir möchten diese Direktwahl dazu nutzen, um in aktuellen politischen Debatten die Meinung unserer Mitglieder zu erfahren. Derzeit werden innerhalb der Sozialdemokratie unterschiedliche Themen kontroversiell diskutiert“, sagte Luger. Die Ergebnisse der Vorsitzwahl sowie der Mitgliederbefragung werden bei der Bezirkskonferenz am 7. November bekanntgegeben.