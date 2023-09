„Justizministerin ist Todesurteil für die Beamten“

Die Aussagen von VP-NR Hermann Gahr in der Sonntagsausgabe der „Tiroler Krone“ betitelt Abwerzger, der selbst auch Strafverteidiger ist, als „scheinheilig“ und präzisiert: „Es fehlt seit Jahren an Personal, die Haftbedingungen sind teilweise aufgrund des Personalmangels katastrophal, wie auch jüngst der Bericht der Volksanwaltschaft aufgezeigt hat.“ Die Zustände und Probleme im Haftvollzug in der Justizanstalt Innsbruck seien nicht neu. „NR Gahr sollte bedenken, dass die ÖVP zwischen 2008 und 2019 immer den Justizminister gestellt hat - also seine eigene Partei!“, betont der blaue Frontman.