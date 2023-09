Mädchen stürzte bei Suche nach WC 30 Meter ab

Eine 15-Jährige aus Klaus besuchte am Samstagabend ein Fest in Grünburg. Kurz nach Mitternacht wollte die Jugendliche das Fest verlassen, dabei wollte sie allerdings noch in einem nahegelegenen Waldstück ihre kleine Notdurft verrichten. Sie kletterte über einen Zaun, wusste aber aufgrund der Dunkelheit und der mangelnden Ortskenntnis nicht, dass es dahinter beinahe senkrecht Richtung Steyr-Fluss heruntergeht.