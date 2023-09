Voss steuert Titelverteidigung und Bestmarke an

Voss, der sich im Vorjahr den Titel in Linz holen konnte und auch den Siebenkampf-Staatsmeistertitel 2023 in der Halle holte, liegt mit seinen 3708 Punkten zudem auf Kurs zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Aktuell hat der 22-Jährige um 135 Punkte mehr am Konto, als bei seinem bisherigen Rekordwettkampf, den er im Juni bei den Landesmeisterschaften in Lustenau absolvierte und den er mit 6745 Punkten beendete. Ein Grund dafür: Sowohl mit der Kugel, als auch über die 400 Meter gelangen dem Sporttechnologie-Studenten neue persönliche Bestleistungen