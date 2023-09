Tödlicher Streit in Graz: War es doch Mord?

Vor einem Jahr starb in Graz ein 34-Jähriger durch einen Messerstich in den Hals. Beim Prozess im heurigen Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung angeklagt. Doch die Richterin hatte Zweifel an der Notwehr-Version des Angeklagten. Nun wird der Fall in einem Mordprozess neu aufgerollt.