Mord in Graz: Streit um Frau schwelte schon länger

„Massive Spannungen“ zwischen den beiden Männern

Eifersucht ist aber das wahrscheinlichste Motiv für den Streit zwischen den beiden Männern. Zwischen ihnen dürfte es „massive Spannungen“ gegeben haben. Am Freitag begann der Streit schon auf der Straße und setzte sich in der Wohnung fort - in Anwesenheit der 33-Jährigen. Dabei dürfte die Auseinandersetzung völlig eskaliert sein, der 62-Jährige stach mit einem Küchenmesser in den Hals des 34-Jährigen.