Biker stürzt auf Silvretta Hochalpenstraße

Ein 69-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag mit seinem Bike im Rahmen einer organisierten Reise auf der Silvretta Hochalpenstraße unterwegs. Am Sozius führte er eine 46-jährige Bekannte mit. In einer Linkskurve verlor der Mann allerdings die Kontrolle über sein Bike. Wegen eines Fahrfehlers geriet er mit dem Vorderrad rechts über den Fahrbahnrand hinaus, lenkte das Bike zwar noch auf die Straße zurück, konnte einen Sturz aber nicht mehr verhindern.