Atmen, spielen: Seelenstreichler Mundharmonika

„Ich trink noch an Stoarumpler, und dann geht es los“, kündigt Franz Halper an und nimmt einen Schluck Wasser. „Mundharmonikaöl!“, lacht der leidenschaftliche Mundharmonikaspieler, der im Lavanttalerhaus im Freilichtmuseum in Maria Saal eine Vitrine mit Instrumenten und Informationen bestückt hat und dort auch nächstes Jahr wieder interessante Mundharmonika-Vormittage abhalten wird.