Hassrede-Forscher erheben neue Vorwürfe gegen X

Die von Elon Musks Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) verklagten Hassrede-Forscher legen mit neuer Kritik nach. Die Organisation CCDH (Center for Countering Digital Hate) meldete Ende August 300 rassistische und antisemitische Beiträge von 100 Accounts. Eine Woche später seien 259 der Posts weiter verfügbar und 90 der Accounts weiter aktiv gewesen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.