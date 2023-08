Elon Musks X verklagt Aktivisten gegen Hassrede

Die US-Firma beschuldigte das CCDH in einem Blog-Beitrag am Montag außerdem, unrechtmäßig Daten abgegriffen zu haben. Gleichzeitig bekräftigte sie, dass die in der Untersuchung enthaltenen Kennzahlen aus dem Zusammenhang gerissen wurden, um unbegründete Behauptungen über X aufzustellen.