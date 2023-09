Bürgermeister Willi forciert Karte für Bedürftige

Armutsbetroffenen und -gefährdeten Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe am städtischen Leben ermöglichen: Das ist die Kernidee der Innsbruck Aktiv Card, die seit einiger Zeit in Innsbruck diskutiert wird. Leider konnten sich die Parteien in der Stadt bislang nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen. Dabei ist das Vorhaben gut mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegt: Mit der Machbarkeitsstudie „Innsbruck aktiv gegen Teuerung“ wurde bereits im Februar des Jahres eine evidenzbasierte Grundlage präsentiert, um nach dem ersten Teuerungspaket gezielt weitere Entlastungen für die Innsbrucker Bevölkerung zu schaffen.