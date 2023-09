„99ers sind aus der Liga nicht mehr wegzudenken“

Wie sehen Sie die Entwicklungen in der Liga?

Wirtschaftlich kann man es für die neue Saison nicht voraussagen. Einen Kaufkraftverlust gibt es, Probleme in der Wirtschaft auch. Man wird sehen, ob die Fans zurückhaltend sind und der Sportplatzbesuch darunter leidet - was wir nicht hoffen. In anderen Sportarten sehen wir einen Boom, was die Zahlen betrifft. Man muss jedoch mit allem rechnen.