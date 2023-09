Wie geht es im Grazer Eishockey künftig weiter?

Die Graz 99ers starten am 15. 9. daheim gegen die Vienna Capitals in ihre 25. Saison in der Eishockey-Liga. Als Einstimmung gibt’s am Wochenende im Merkur Eisstadion die Energie Steiermark Trophy. Es wird die letzte Saison von 99ers-Boss Pildner-Steinburg. Dessen bestätigter Rückzug Fragen aufwirft.