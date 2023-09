Ein Jahr Warten auf OP: Personal und Gerät fehlt

Verzweifelte Eltern sitzen weinend im Wartebereich - das ist in Wiens Spitälern keine Seltenheit mehr. In Hietzing müssen Kinder mit entzündeten Mandeln ein Jahr auf ihre Operation warten. Zwar kann man die Schwellung lindern, sie wird mal besser, mal schlechter. Aber das Kind fällt in der Schule oft aus, muss im Extremfall eine Klasse wiederholen. Etwas rascher geht es in den Kliniken Donaustadt und Landstraße. Kinder können im März 2024 mit dem Mandeleingriff rechnen, so Betroffene.