Ärztemangel: Kanzler legt Arbeitspflicht auf Tisch

Die Ärztekammer legt sich mit der Politik an

Auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach kürzlich von einer Tätigkeitspflicht für Medizinabsolventen in Österreich. Bei der ohnehin streitlustigen Wiener Ärztekammer stößt das auf wenig Gegenliebe. Der geschäftsführende Vizepräsident Dr. Stefan Ferenci: „Wir haben die Sorge, dass sich diese DDR-Fantasien in den Köpfen der Politiker festsetzen. Es ist eine vermeintlich einfache Lösung, die der Politik kein Geld kostet. Aber so einfach ist es nicht.“ Ferenci verweist auf ein von der Wiener Ärztekammer in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten.