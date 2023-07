Gesundheitsstadtrat: „Wir kommen nicht zurecht!“

Von Schuld will der Experte dabei nicht sprechen, auch ist er seinen Angaben nach nicht mit der Ärztekammer zerstritten. Verärgert bemerkte er aber, dass der Funktionär der Ärztekammer noch nie das Gespräch mit ihm gesucht hätte. „Die Ärztekammerfunktionäre wollen Radau schlagen und so kann es in der Wiener Ärztekammer nicht mehr weitergehen“, konstatierte er. Trotz allem versuche er nur, den Zustand zu erklären, so Hacker.