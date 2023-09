Betrunkene lieferten Polizei Verfolgungsjagd

Betrunkene haben der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf eine Verfolgungsjagd geliefert. Dabei sah es zunächst so aus, als könnten sie entkommen. Im Bereich der Brünner Straße wurden sie aber gestellt. Ausgangspunkt der Aktion war eine Drohung mit einem Messer bei einem Lokal in der Kürschnergasse.