Bankomaten-Drängler bekam Kopfstoß ins Gesicht

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land sah am Sonntag gegen 1.20 Uhr früh in der Warteschlange vor dem Bankomaten im Messebereich in Ried im Innkreis einen Freund und gesellte sich zu ihm. Daraufhin habe ihn eine unbekannte männliche Person, die hinter ihm stand, beschimpft. In dem Moment, in dem er sich umdrehte, bekam er von dem Unbekannten einen Kopfstoß in das Gesicht.