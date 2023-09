VW ID.X: Jetzt gehen sie mit dem ID.7 aufs Ganze!

Der Dualmotor-Antrieb leistet 411 kW/558 PS und hat eine Boostfunktion. Im Showcar ID.X Performance ergänzt Volkswagen den permanenterregten Synchronmotor an der Hinterachse durch einen zusätzlichen Asynchronmotor an der Vorderachse zu einem Allradantrieb. Die Vorteile dieses Antriebstyps sind seine kurzzeitige Überlastfähigkeit sowie seine besonders geringen Schleppverluste. Daher eignet sich dieser Motortyp optimal, um kurzzeitig mehr Leistung in einem Boost-Modus bereitzustellen.