VW ID.7: Alles gut beim neuen E-Flaggschiff?

In dieses Band integriert bzw. eingelassen wurde das kleine, sehr übersichtliche Tacho-Display, das deutlich stimmiger und hochwertiger wirkt als das in den anderen IDs draufgesetzte Kastl. Die Größe ist ausreichend, weil weitere Infos im serienmäßigen Head-up-Display dargestellt werden. Die eingespiegelte Anzeige ist so intelligent gestaltet, dass sie optisch nicht aufträgt und den Fahrer nicht ablenkt. Augmented-Reality-Funktionen unterstützen zusätzlich: So legt der Spurverlassenswarner in der Windschutzscheibe eine gelbe Linie quasi auf die überfahrene drauf und Navigationspfeile fliegen gewissermaßen auf den Fahrer zu. Der Spurhalter funktioniert nun auch ohne Straßenmarkierung.