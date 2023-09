Auf einen Suizid fallen 20 Suizidversuche

Indikator für die gesamte Gesellschaft

Die Verteilung der Suizide ist auch ein Indikator dafür, wo der Schuh in einer Gesellschaft besonders drückt - oder auch nicht. So ist etwa in Vorarlberg der Anteil alter Menschen an den Suiziden vergleichsweise gering, was für ein stabiles soziales Netz und eine gute Qualität der Pflege spricht. Anderseits ist die Suizidrate bei arbeitslosen und alleinstehenden Männern im Alter zwischen 55 und 65 Jahren überdurchschnittlich hoch - was darauf hindeutet, dass sich in Vorarlberg der Selbstwert immer noch stark über die „Leistung“ definiert.