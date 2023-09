Werner Kogler zwischen Genie und Genierer

Koglers Antwort: „Eine Zwei.“ Warum denn keine Eins? Darauf antwortete Werner Kogler sinngemäß, er sei nie ein Streber gewesen, er habe nur aus Versehen mit Auszeichnung maturiert, das sei ihm schon damals peinlich gewesen. Ich erinnere mich nicht mehr, was er sonst noch gesagt hat, das Übliche halt, was man von einem Regierungsmitglied anlassgemäß erwarten darf. Mich haben die ersten Aussagen nicht losgelassen. Warum? Niemand in meiner Generation hat „aus Versehen mit Auszeichnung“ maturiert! Mit Verlaub: Das war nicht möglich.