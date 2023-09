David Beckham überrascht Marc Anthony bei Ehrung

Der US-Sänger Marc Anthony (54, „Vivir Mi Vida“) ist in Hollywood mit einem Stern geehrt und dabei von seinem guten Freund David Beckham (48) überrascht worden. Der Ex-Fußball-Star war am Donnerstag als Gastredner eingeladen, als Anthony die 2.762. Sternen-Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ enthüllte - als Überraschung für den Musiker.