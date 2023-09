Neues Start-up für autonome Lkw von Argo-Gründern

Die Gründer der von Ford und VW dichtgemachten Roboterauto-Firma Argo AI satteln in den USA auf selbstfahrende Lastwagen um. Sie stellten am Donnerstag in Pittsburgh die neue Firma Stack AV vor, die vom japanischen Technologie-Investor Softbank finanziert wird. Chef des neuen Unternehmens ist Brian Salesky, der den Posten bereits bei Argo AI hielt.