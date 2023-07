Waymo stellt Entwicklung autonomer LKW hintan

Die Google-Tochter arbeitete schon seit mehreren Jahren an selbstfahrenden Lastwagen. Zeitweise wurden Frachttransporte in der Branche als der Bereich gesehen, in dem autonomes Fahren sich zuerst etablieren kann. Unter anderem, weil die Fahrzeuge oft auf Autobahnen statt im Stadtverkehr unterwegs sind und in den USA viele Lastwagenfahrer fehlen. Doch dazu kam es bisher nicht.