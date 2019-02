Woran der Deal zwischen VW und Ford scheitert

Während die Amerikaner verlangten, dass sich VW mit mindestens 500 Millionen Dollar an ihrer Tochter Argo AI beteilige, wollten die Wolfsburger es bei einer gemeinsamen Erklärung über die Zusammenarbeit belassen. „Das ist in der Tat einer der Knackpunkte“, sagte einer der Insider. Bedenken gebe es auch wegen der Technologie von Ford, sagte eine andere Person. VW erklärte dazu am Mittwoch: „Wir sind weiterhin in laufenden Verhandlungen mit Ford, die wir konstruktiv und ergebnisoffen führen.“ Ford teilte mit, die Gespräche mit VW liefen weiter.