Nach Unwettern: Zivilschutz bekommt Finanzspritze

Reißende Flüsse und Bäche, abbrechende Hänge oder auch schwere Hagelinfernos sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten für großen Schaden und regelrechtes Entsetzen in der Bevölkerung. Im Fall von Unwettern, Katastrophen und Extremereignissen war aber speziell das professionelle Zusammenspiel von Einsatzkräften, Rettungsorganisationen und Zivilschutz der große Lichtblick in dunkelsten Stunden ...