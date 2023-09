Nach Unwetterkatastrophe: „Sehe wieder Licht!“

Schon bei der Ankunft in der Siedlung Sand in Grafenstein liegt eine spürbare Anspannung in der Luft. Knapp einen Monat nach den verheerenden Unwettern mit Hochwasser Anfang August haben neuerlich Regenmassen den Keller von Frau M. unter Wasser gesetzt. Der drei Zentimeter hohe Wasserpegel kann sie aber offenbar nicht schockieren. Kein Wunder, musste sie sich doch schon mit einer eineinhalb Meter hohen Schlammflut herumschlagen.