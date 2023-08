„Müssen Bevölkerung vor den Unwettern beschützen“

Am Mittwoch kritisierte der Verein gegen Tierfabriken, dass zwei Kälber ohne genügend Versorgung zwei Tage von Tirol nach Süditalien transportiert und dort geschlachtet wurden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören?

Wir haben im Vorjahr eine Novelle im Tierschutzgesetz gemacht, wo in den Bereichen Schweine, Rinder und Tiertransport nachgebessert wurde. Wenn ich so etwas höre, ist das wahnsinnig ärgerlich und es tut uns weh. In Österreich haben wir sehr strenge Vorschriften. Das Problem ist: Wir sind in einem Binnenmarkt. Die Behörden sind bis zur Grenze zuständig. Danach sind andere Behörden zuständig. Rund 50.000 Kälber werden pro Jahr ins Ausland gebracht, es werden aber Hunderttausende hier geboren. Sehr viele werden also in Österreich ausgemästet und verwertet. Wenn bei jenem Teil, der exportiert wird, Missstände auftreten, ist das scharf zu kritisieren. Wir können nur auf EU-Ebene darauf hinwirken, dass schärfer gehandelt wird.