Verwirrung um geplantes Aus für die Marke Seat

Die angeblich so erfolglose Marke steigerte die Auslieferungen zuletzt international um 18 Prozent, in Österreich sogar um 25,4 Prozent, teilte ein heimischer Sprecher mit. In Österreich wurden von Jänner bis einschließlich August 9030 Seats verkauft, was einem Marktanteil von 5,5 Prozent entspricht. Cupra setzte im gleichen Zeitraum 5044 Einheiten ab und kam damit auf 3,1% Marktanteil. Der Zuwachs ist mit sogar 37,6% allerdings stärker als bei Seat. Beide Marken steigerten ihren Marktanteil im Vergleich zu 2022 um 0,5 Prozentpunkte. Die Auftragslage sei weiter gut.