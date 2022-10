Cupra Formentor VZ5 ABT: Leistungsdusche am Ring

Aber man kann sein Geld z.B. in eine Anschlussgarantie investieren. Und/oder in Extras. Es gibt unterschiedliche Abt-Kompletträder für bis zu 6700 Euro, das sind dann 21-Zöller. Oder Sportstabilisatoren um 1400 Euro. Und sie finden in Kempten sicher noch das eine oder andere Begehrenswerte. Dazu muss man aber noch den auch schon nicht langweiligen Basis-VZ5 rechnen, der ab gut 80.000 Euro in der Liste steht.