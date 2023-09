92-Jährige ließ falschen Polizisten abblitzen

Mit der Warnung, dass vor kurzem in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei, wollte ein falscher Polizist in der Nacht auf Mittwoch eine 92-Jährige im Bezirk Gmunden in Angst und Schrecken versetzen. Doch die Seniorin ließ den Gauner abblitzen. Sie brach das Gespräch ab und verständigte die Polizei.