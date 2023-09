Betrüger gaukeln Bau von Behindertenzentrum vor

Wechseltrick mit altem Schein

Ebenfalls auf die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer setzen Kriminelle bei dem sogenannten Lei-Betrug. So täuschte ein Unbekannter, der seinen Pkw am Straßenrand außerhalb von Rastenfeld im Bezirk Krems abgestellt hatte, vorbeifahrenden Autolenkern einen Notfall vor. Eine 34-Jährige hielt daraufhin an, nur um zu erfahren, dass der vermutlich knapp 50 Jahre alte Mann gerne die rumänische Währung Lei gewechselt haben möchte. 1000 Lei hätte er mit, die rund 200 Euro wert seien. Es wäre für ihn okay, wenn die Frau ihm nur 60 Euro dafür gibt. Dazu empfahl er ihr, im Internet seine Angaben zu überprüfen.