Neue Messung von Metallobjekt unter Makartplatz

Im Zuge der Bohrungen für den „S-Link“ wurde am Makartplatz in der Stadt Salzburg Anfang Mai ein unbekannter Metallgegenstand in rund drei Metern Tiefe entdeckt. Damals wurde das Erdreich auch auf etwaige Kriegsrelikte kontrolliert. Der Gegenstand soll im Oktober ganz freigelegt werden. Am Montag und Dienstag lässt die Stadt ihn „nochmals mit anderer Methode“ vermessen, wie es in einer Aussendung heißt. Dadurch will man Klarheit erhalten, um was es sich handelt.