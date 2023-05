Was schlummert unter dem Salzburger Makartplatz?

An mehreren Stellen in der Stadt werden zurzeit Sondierungsbohrungen durchgeführt: Dabei wird das Erdreich auch auf etwaige Kriegsrelikte kontrolliert. Am Makartplatz, dort wo Fischer von Erlachs Dreifaltigkeitskirche steht und prächtige Magnolienbäume blühen, machten Facharbeiter nun den mysteriösen Fund. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein gefährliches Kriegsrelikt handelt, ist jedoch gering. Laut den Experten ist keine Gefahr im Verzug“, betont die Stadtgemeinde in einer Aussendung.