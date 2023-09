Südtirol: Der Gipfel des Genusses

Norbert Niederkofler ist kein Unbekannter für Liebhaber der gehobenen Küche. Was ihn so außergewöhnlich macht: Er ist ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Regionalität. Er verzichtet auf Kaviar, Gänseleber und auf andere Spezialitäten, die für Gourmetküche stehen, aber in Wirklichkeit auf alles, was nicht aus der Umgebung stammt. Sogar Olivenöl und Zitrusfrüchte lässt der Starkoch weg, nimmt stattdessen Traubenkernöl und die Säure von Weinbeeren. Er hat eine Küche der Berge kreiert, seine Philosophie lautet „Cook the Mountain“.