Kristin Chenoweth sagte im rosa Brautkleid Ja

Die Schauspielerin und Sängerin trug bei der Zeremonie am Samstag im texanischen Dallas anstatt eines schneeweißen Hochzeitskleides eines in hellrosa mit einer großen Schleife am Rücken. „Ich möchte an diesem Tag wie Kristin aussehen“, betonte Chenoweth vor der Feier. „Ich möchte mich wie Kristin fühlen und ich möchte, dass Josh das Mädchen sieht, mit dem er seit fünf Jahren zusammen ist.“